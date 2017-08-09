Юрий Кузин уходит с поста мэра Череповца в компанию Алексея Мордашова

Мэр Череповца Юрий Кузин заявил о сложении полномочий с 14 сентября. Это произошло сегодня на специальной пресс-конференции с участием губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и заместителя мэра Елены Авдеевой.

- Некоторое время назад в мой адрес поступили предложения от компании «Северсталь» по участию в крупном проекте, интересном проекте, я подумал, все взвесил и дал согласие. В связи с этим говорю о том, что не планирую подавать заявление для участия в конкурсном отборе мэра города, - сказал Юрий Кузин.

В группе Олега Кувшинникова в соцсети появилось сообщение, что Юрию Кузину предложили стать директором по коммуникациям компании "Свеза". Группа «Свеза» входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

В качестве исполняющей обязанности мэра Череповца Юрий Кузин предложил своего нынешнего заместителя Елену Авдееву. Эту кандидатуру одобрил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Напомним, что этой осенью Череповец переходит к двуглавой системе управления.

Юрий Кузин работает в должности мэра Череповца с 7 марта 2012 года.