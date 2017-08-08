В Вологде ремонтируют Окружное шоссе

В Вологде начались работы по ремонту Окружного шоссе. На участке от кольцевого перекрестка на Пошехонском шоссе до пересечения с улицей Возрождения снят слой старого асфальта и уложен выравнивающий слой, сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты фирмы подрядчика также начали работы по устройству третьей полосы на этом отрезке дороги. Сейчас там производится отсыпка щебнем и монтаж бордюрного камня. Когда асфальтирование будет завершено, подрядчик начнет укладку верхнего слоя асфальта на оставшемся отрезке. Кроме того, здесь строят тротуар. Также рядом с гипермаркетом, расположенным на Окружном шоссе, 35 будут установлены остановочный комплекс и светофор для пешеходов.

В этом году в Вологде планируют обновить семь участков дорог. Помимо Окружного шоссе, в ремонтную кампанию в этом году вошли улицы Петина, Яшина, Зосимовская, Чехова, а также улица Открытая и Ершовский переулок. Ремонтные работы пройдут на площади более 100 тысяч квадратных метров.