В Нюксенском районе рыбаки нашли тело утонувшего подростка

В Нюксенском районе сегодня обнаружили тело 16-летнего подростка, который утонул во время катания на плоту.

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 4 августа, на реке Сухона вблизи деревни Вострое. По реке на самодельном плоту катались четверо 16-летних подростков. В районе села Вострое плот попал в сильное течение. Ребята испугались и решили добраться до берега вплавь. Троим подросткам удалось спастись, четвертого искали на протяжении четырех суток.