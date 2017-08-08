В Нюксенском районе рыбаки нашли тело утонувшего подростка
08.08.2017 [Происшествия]
В Нюксенском районе сегодня обнаружили тело 16-летнего подростка, который утонул во время катания на плоту.
Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 4 августа, на реке Сухона вблизи деревни Вострое. По реке на самодельном плоту катались четверо 16-летних подростков. В районе села Вострое плот попал в сильное течение. Ребята испугались и решили добраться до берега вплавь. Троим подросткам удалось спастись, четвертого искали на протяжении четырех суток.
- Сегодня утром дедушка мальчика позвонил работавшим на месте спасателям из Великого Устюга и рассказал, что рыбаки увидели тело. Спасатели прибыли на место, подняли погибшего, передали тело сотрудникам полиции, - сообщает региональное управление МЧС.
08.08.2017 [Общество]
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