Прокуратура и Роспотребнадзор подтвердили нарушения санитарных норм в Вожегодской ЦРБ

08.08.2017 [Общество]

Нарушения санитарных норм обнаружили в Вожегодской ЦРБ сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Проверка была проведена в учреждении после публикации в рубрике «Блогово». Один из пациентов больницы был возмущен неработающей сантехникой, состоянием постельных принадлежностей и  тем, что больные в палате вынуждены пользоваться одним тазиком.

- Факты, изложенные в данной публикации, подтвердились. В частности, выявлены недопустимые дефекты на стенах и потолке в палате (трещины, нарушения покрытия). Из-за этих дефектов невозможно обеспечить проведения качественной влажной уборки, что влечет нарушение санитарных норм и правил. Кроме того, в палатах не обеспечивается требуемый уровень освещенности. Люди, которые находятся на лечении в палатах, не в полной мере обеспечены необходимыми санитарными принадлежностями. Также выявлен ряд других нарушений, - рассказал Newsvo старший помощник прокурора Вологодской области по взаимодействию со СМИ Максим Пегов.

Прокуратурой Вожегодского района в адрес ЦРБ направлено представление о необходимости устранения нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Кроме того, материалы проверки направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

 

Тэги: здравоохранение
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