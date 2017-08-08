Благотворительная фотосессия в помощь бездомным животным пройдет в Вологде

Акция помощи бездомным животным «Животный БУМ» пройдет сегодня вечером в Ковыринском парке Вологды. Организаторы предлагают горожанам принять участие в благотворительной фотосессии с домашними питомцами.

Участникам акции предлагают положить любую сумму денег в специальный ящик для сбора пожертвований. После этого нужно получить специальный жетон с указанием ссылки на группу в соцсети, где разместят готовые фотографии. Профессиональный фотограф сделает снимки с животными. «Моделями» для благотворительной фотосессии станут кот, хорек, кролик и пес. Запечатлеть себя и питомца можно и на личную камеру.

Начало акции в 17.00.