Крупную партию гашиша нашли в квартире череповчанина полицейские

08.08.2017 [Происшествия]

В Череповце полицейские изъяли у наркоторговца крупную партию гашиша. 

В ходе оперативной работы сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Череповцу выяснили, что 27-летний житель города металлургов занимается распространением запрещенных веществ. Полицейские задержали мужчину в его квартире.

- В ходе обыска в квартире стражи порядка обнаружили и изъяли вещество в форме плитки темного цвета. Химическое исследование изъятого показало, что это гашиш массой 98,04 грамма, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Позднее выяснилось, что череповчанин купил наркотик, чтобы потом перепродать. Правоохранители продолжают вычислять лиц, причастных к сбыту запрещенных к обороту веществ.

Молодой человек задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Тэги: наркотики
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