Выставка для слабовидящих посетителей открылась в вологодском кремле

Выставка для слепых и слабовидящих людей открылась на прошлой неделе в вологодском кремле. Ее экспонаты рассказывают о традиционных промыслах Русского Севера: плетение из бересты, деревянная игрушка, русская народная кукла, вышивка, вологодское кружево, росписи. Это предметы современного народного искусства, созданные руками мастеров студии «Вологодские росписи», которая работает при Вологодском государственном музее-заповеднике более 35 лет.

Особенность выставки в том, что все представленные работы можно трогать, чтобы познакомиться с формой, материалом и текстурой предмета. Кроме того, описания предметов дублируются шрифтом Брайля.

- Организаторы выставки «Соприкосновение с традицией» надеются, что она позволит не только дать представление о вологодских промыслах, прочувствовать красоту простых бытовых предметов, но и сделает музей более доступным и открытым для всех посетителей, - сообщает пресс-служба вологодского музея-заповедника.

Выставка будет работать в Юго-Западной башне Вологодского кремля (ул. С. Орлова, 15) до конца октября 2017 года. Справки по телефонам: 72-99-81, 72-25-11.