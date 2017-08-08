Из 737 котельных Вологодской области к зимнему периоду готовы только 324

Сфера ЖКХ в Вологодской области готова к отопительному сезону на 56,9%. Завершить все работы необходимо к 15 сентября. К этому времени весь жилищный фонд в регионе, должен получить паспорта готовности к работе в зимний период. К 1 ноября паспорта должны получить теплоснабжающие предприятия.

По последним данным, из 737 котельных в области к работе зимой готовы 324, то есть 44%. Из более чем 1880,5 километра тепловых сетей к работе в осенне-зимний период готовы 1142,6 километра - то есть 60,8%.

При этом общий уровень готовности к работе зимой коммунальных систем в этом году ниже, чем в это же время год назад - 56,9% против 58%.

- Наиболее высокая степень готовности - от 68% до 74% в Вологде, Верховажском, Тарногском, Кичменгско-Городецком, Харовском районах, - отметил начальник департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области Антон Стрижов. - Меньше всего, приблизительно на 22%, готовы Тотемский и Междуреченский районы, готовность около 30% - в Шекснинском, Устюженском и Усть-Кубинском районах.

На приобретение топлива для содержания зимой государственных учреждений в этом году в Вологодской области выделено 8 миллионов рублей. 9,8 миллиона необходимо на обеспечение теплоснабжения учреждений социальной сферы в районах, сообщает сайт областного правительства.

- Одна из основных проблем - это задолженность потребителей за энергоресурсы, которая составила 6,2 миллиарда рублей, - говорит Антон Стрижов. - Просроченная задолженность за газ - 667 миллионов рублей, 3,3 миллиарда - задолженность за тепловую энергию, 1,2 миллиарда - за электроэнергию. По сравнению с предыдущим периодом на 31% снижена задолженность за газ, на 5% - за электроэнергию, при этом задолженность за теплоснабжение выросла на 9%.

Наиболее аварийным в коммунальной сфере в минувшем отопительном сезоне был Кадуйский район. Антон Стрижов призвал коммунальщиков тщательнее отнестись к подготовке и работе зимой именно в этом районе.

