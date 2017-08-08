Житель Вологды торговал в интернете несуществующими автозапчастями

08.08.2017 [Происшествия]

29-летний житель Вологды предстанет перед судом по подозрению в мошенничестве. Молодой человек торговал через интернет несуществующими запчастями и, получив деньги, переставал выходить на связь с покупателями.

Сообщения о продаже запчастей для автомобилей различных марок и моделей вологжанин размещал на сайте с бесплатными объявлениями. Однако покупатели, полностью оплатив заказанный товар, так его и не получали.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник указывал заведомо ложные сведения относительно цены размещенных запчастей и их наличия. Денежные средства потерпевшими перечислялись на расчетные счета, указываемые злоумышленником при личных разговорах по телефону. При получении денежных средств обязательства по поставке товара не исполнялись, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Во время обыска на съемной квартире у подозреваемого оперативники изъяли множество сим-карт и банковских карт. Всего от действий вологжанина пострадали 35 человек из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Общая сумма ущерба составила свыше 370 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», в данный момент его материалы направлены в суд.

Полицейские отмечают, что количество подобного рода преступлений постоянно растет. Так, в этом году на территории Вологды зарегистрировано более 530 дистанционных мошенничеств, в то время как за аналогичный период 2016 года – около 380.

Тэги: мошенничество
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