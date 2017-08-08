В Великом Устюге на берегу реки нашли тело мужчины

В Великом Устюге на берегу Северной Двины накануне обнаружили тело мужчины. Погибший был найден около Савватеевского острова, полицейские устанавливают его личность.

На вид мужчине около 40-45 лет, рост 155-160 см. Телосложение нормальное, темные волосы средней длины. Одет в камуфляжную кепку, клетчатую рубашку с длинным рукавом, серые брюки, на шее крестик из металла желтого цвета на капроновой тесьме, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности погибшего, просят обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам в Вологде 8 (8172) 76-39-65, 76-39-13, 8-921-129-69-75; в Великом Устюге 8(81738) 2-28-33 2 или 02.