В Вологодском районе снова выясняют причины гибели рыбы в реке Шолда

08.08.2017 [Общество]

В Вологодском районе выясняют причины гибели рыбы в реке Шолда. Фото выложила накануне в соцсеть Светлана Секушина.

Она считает, что виновник происходящего - птицефабрика "Ермаково":

- Рыба вся сдохла , вода тёмная с пеной. Новые рыбёшки заплывают и тоже дохнут. Сегодня вот "улов " рыбёшка 21см. размером - самая большая из найденных, а в основном до 10 см попадались. Грешим на нашу доблестную птицефабрику Ермаково. Звонил муж сегодня в рыбнадзор, сначала начальнице. Так та услышав про Шолду, трубку бросила и больше не отзывалась. На горячую линию рыбнадзора звонил - вообще не отвечают. По другому номеру ответили, что в курсе ситуации, разбираются. Эта ситуация длится с весны. Что-то вяло как-то процесс протекает! Весной рыбу чайки склевали, а сейчас рыба тухнет прямо в реке, чаек не видно. Шолда впадает в Тошню. Приходите купаться в Тошне! - пишет вологжанка.

Специалисты отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области сообщили корреспонденту Newsvo, что по данному факту начато административное расследование. Сегодня на месте работает комиссия, которая должна будет определить точную причину гибели рыбы.

Добавим, что претензии к птицефабрике в Ермаково из-за нарушений экологического законодательства возникают уже не первый раз. Так, в 2004 году в Шолду попало большое количество куриного помета, что привело к гибели рыбы. Тогда руководство предприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей и обязали очистить реку.

Тэги: гибель рыбы, Экология, птицефабрики
Фото Светланы Секушиной
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