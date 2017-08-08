В вологодском УФСИН опровергли факты нарушений в колонии-поселении в Суде

УФСИН России по Вологодской области опровергло факты нарушений, о которых написали в анонимной жалобе в соцсети.

Напомним, автор поста пожаловался на представителей администрации ФКУ КП-7 (колония-поселение №7 в поселке Суда) и попросил обратить внимание на нарушение правовых норм осужденных. В том числе речь шла о том, что администрация колонии не разрешает осужденным присутствовать на судебных заседаниях по условно-досрочному освобождению и под угрозой наказания заставляют писать заявление о рассмотрении дела без их присутствия.

- Если осужденный требует присутствия на судебном заседании, то со стороны администрации КП-7 поступают угрозы в адрес осужденного, а если осужденный продолжает настаивать на своем присутствии, то у него сразу появляются какие-нибудь нарушения, например, подкидывают запрещенные предметы – зарядка от телефона или симкарта, а это влечет за собой серьезные санкции, - говорится в посте.



В вологодском УФСИН утверждают, что таких фактов не было:

- Сообщаем Вам о том, что факты, изложенные в анонимной жалобе, опубликованной на сайте сетевого издания «Newsvo.ru» 02.08.2017, изучены. В опровержение изложенного сообщаем, что в колонии-поселении № 7 УФСИН России по Вологодской области активно реализуется право осужденных на условно-досрочное освобождение согласно части 3 статьи 50 Конституции РФ. В обеспечение реализации данного права осужденных в статье 79 УК РФ и статье 175 УИК РФ закреплены основания, условия и порядок обращения с ходатайством об условно-досрочном освобождении. В 2017 году в суды различных инстанций представителями учреждения направлено 93 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении и замене не отбытого наказания более мягким видом наказания, из них 85 рассмотрены в судебных заседаниях, 8 - назначены на август 2017 года. Для удобства осужденных в колонии-поселении № 7 оборудовано помещение, где проводятся заседания с судами Вологодской области посредством видеоконференцсвязи. Всем желающим предоставляется возможность участвовать в заседании судов с использованием видеосвязи. В текущем периоде 2017 года данной возможностью воспользовались 11 осужденных. Каких-либо средств сотовой связи и комплектующих к ним в колонии-поселении № 7 в 2017 году у осужденных не изымалось, следовательно, мер ответственности за хранение или использование запрещенных предметов также не применялось, - такое письмо пришло в адрес Newsvo за подписью заместителя начальника УФСИН России по Вологодской области В. С. Ушакова.

Напомним, в декабре 2016 года вологодское УФСИН также опровергало информацию о нарушениях прав осужденных в колонии в Суде. Тогда родственники заключенных жаловались, что осужденных заставляют работать по девять часов с одним перерывом в холодном овощехранилище.