В вологодском УФСИН опровергли факты нарушений в колонии-поселении в Суде

08.08.2017 [Общество]

УФСИН России по Вологодской области опровергло факты нарушений, о которых написали в анонимной жалобе в соцсети.

Напомним, автор поста пожаловался на представителей администрации ФКУ КП-7 (колония-поселение №7 в поселке Суда) и попросил обратить внимание на нарушение правовых норм осужденных. В том числе речь шла о том, что администрация колонии не разрешает осужденным присутствовать на судебных заседаниях по условно-досрочному освобождению и под угрозой наказания заставляют писать заявление о рассмотрении дела без их присутствия. 

- Если осужденный требует присутствия на судебном заседании, то со стороны администрации КП-7 поступают угрозы в адрес осужденного, а если осужденный продолжает настаивать на своем присутствии, то у него сразу появляются какие-нибудь нарушения, например, подкидывают запрещенные предметы – зарядка от телефона или симкарта, а это влечет за собой серьезные санкции, - говорится в посте.
 

В вологодском УФСИН утверждают, что таких фактов не было:

- Сообщаем Вам о том, что факты, изложенные в анонимной жалобе, опубликованной на сайте сетевого издания «Newsvo.ru» 02.08.2017, изучены. В опровержение изложенного сообщаем, что в колонии-поселении № 7 УФСИН России по Вологодской области активно реализуется право осужденных на условно-досрочное освобождение согласно  части 3 статьи 50 Конституции РФ. В обеспечение реализации данного права осужденных в статье 79 УК РФ и статье 175 УИК РФ закреплены основания, условия и порядок обращения с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

В 2017 году в суды различных инстанций представителями учреждения направлено 93 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении и замене не отбытого наказания более мягким видом наказания, из них 85 рассмотрены в судебных заседаниях,  8 - назначены на август 2017 года.

Для удобства осужденных в колонии-поселении № 7 оборудовано помещение, где проводятся заседания с судами Вологодской области посредством видеоконференцсвязи. Всем желающим предоставляется возможность участвовать в заседании судов с использованием видеосвязи. В текущем периоде 2017 года данной возможностью воспользовались 11 осужденных.

Каких-либо средств сотовой связи и комплектующих к ним в колонии-поселении № 7 в 2017 году у осужденных не изымалось, следовательно, мер ответственности  за хранение или использование запрещенных предметов также не применялось, - такое письмо пришло в адрес Newsvo за подписью заместителя начальника УФСИН России по Вологодской области В. С. Ушакова.

Напомним, в декабре 2016 года вологодское УФСИН также опровергало информацию о нарушениях прав осужденных в колонии в Суде. Тогда родственники заключенных жаловались, что осужденных заставляют работать по девять часов с одним перерывом в холодном овощехранилище.

Тэги: колонии, осужденные, нарушения, права человека
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