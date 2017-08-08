Полученные вологодскими госслужащими подарки продадут с аукциона

08.08.2017 [Политика]

Подарки, полученные вологодскими госслужащими, выставят на аукцион, а  вырученные средства направят в бюджет. По словам губернатора Вологодской области, такие меры напрямую связаны с исполнением антикоррупционного законодательства, в частности – законов «О государственной гражданской службе РФ» и  «О противодействии коррупции».

- Все подарки, которые государственные гражданские служащие получают при протокольных мероприятиях и за их рамками, необходимо сдать в департамент имущественных отношений Вологодской области. За последние 1,5 года там накопилось изрядное количество сданных подарков. В соответствии с новыми статьями ФЗ, сейчас мы обязаны выставить их на открытый аукцион. Посмотрим, на какую сумму пополнится областной бюджет от сувениров, которые подарили государственным гражданским служащим, - отметил Олег Кувшинников.

Реализацией подарков займется департамент имущественных отношений Вологодской области.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством чиновникам запрещается принимать подарки, за исключением тех случаев, когда эти подарки преподносятся в ходе протокольных мероприятий, деловых встреч и командировок. Эти подарки чиновники обязаны сдавать своему руководству для последующего определения их судьбы. Если подарок стоит меньше 3 тысяч рублей, то служащий может получить его обратно, а если стоимость больше, его можно выкупить. Иначе подарок передается на хранение в соответствующее учреждение.

- На сегодняшний день губернатор области, его заместители и другие служащие правительства области строго исполняют эти требования, а общее число сданных подарков подходит к 100, - отметил замгубернатора Эдуард Зайнак.

По оценке независимых экспертов, стоимость подарков, которые сдали вологодские чиновники, превышает 670 тысяч рублей. Именно на такую сумму может пополниться областная казна после проведения аукционов.

Тэги: бюджет, чиновники, подарки
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