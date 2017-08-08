В Череповце гендиректор фирмы скрыл от налоговой 6,6 млн рублей

Бывший гендиректор череповецкого ООО «АНТАРЕС-ЭнергоСистем» предстанет перед судом за неуплату налогов. Мужчина не перечислил в бюджет более 6 млн удержанного с работников НДФЛ.

По версии следствия, 42-летний череповчанин, являясь единственным учредителем и руководителем фирмы, в период с июня 2014 года по август 2015 года исчислил и удержал из дохода работников в качестве налога на доходы физических лиц свыше 10 млн. рублей, но перечислил в бюджет менее 40% от этой суммы. В итоге государству был причинен ущерб на сумму свыше 6,6 млн рублей.

- Как удалось установить следователям, в интересующий период обвиняемый имел возможность исполнить обязанности налогового агента, получив доход свыше 225 млн.руб., но предпочел осуществлять расчеты с контрагентами, в том числе с шестью организациями, в которых сам же являлся учредителем, а также предоставить себе лично заем в размере 1,4 млн. рублей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В ходе следствия обвиняемый принял меры к возмещению причиненного бюджету ущерба в полном объеме. Уголовное дело передано в суд.