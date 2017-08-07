Житель Вологодского района отправится в тюрьму за убийство приятеля, приютившего его в своем доме

В Вологодском районе вынесли приговор 47-летнему мужчине, который убил приютившего его в своей комнате приятеля.

Трагедия произошла в поселке Семенково в феврале этого года. В одном из домов обнаружили тело 35-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди.

По подозрению в убийстве следователями был задержан 47-летний мужчина, который, как выяснилось, некоторое время жил у приятеля в его комнате. Тот не стал отрицать свою причастность к убийству. На допросе вологжанин рассказал, что с потерпевшим они выпивали и поссорились, когда тот потребовал освободить его жилище и найти себе другое место жительства.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает региональное управление следственного комитета.