В Вологде будут бесплатно обучать пенсионеров кружевоплетению

Областной центр народной культуры открывает в Вологде студию, в которой пенсионеров будут бесплатно обучать кружевоплетению. Проект центра стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Активное поколение» и получил грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

В студии смогут заниматься вологжане от 55 лет. Срок обучения – пять месяцев. Руководителем проекта и преподавателем студии станет мастер народных художественных промыслов Вологодской области Мария Медкова.

Обучение в студии начнется в сентябре и продлится до конца января, затем будет организована выставка работ студийцев, сообщает центр народной культуры Вологодской области.

Записаться на занятия можно по адресу: Вологда, Советский проспект, д. 16-б, или по телефонам: 8(8172)72-14-98, 8-921-06-255-17, контактное лицо – Мария Чеславовна Медкова.

Напомним, что аналогичный проект реализовывался в прошлом году вологодским музеем-заповедником, тогда деньги на его реализацию выделил Фонд поддержки и развития филантропии КАФ.