Череповецкая «Северсталь» рассталась с тремя игроками

07.08.2017 [Спорт]

По итогам тренировочного сбора в Паюлахти ХК «Северсталь» принял решение расстаться с тремя игроками. Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, команду покидают Максим Рогов, Алексей Шестопалов и Денис Ванин.

В Финляндии, кроме тренировок, череповецкий коллектив провел четыре товарищеских игры, в двух из которых выиграл и в двух - проиграл. В матче против челябинского «Трактора» «Северсталь» одержала первую победу в это межсезонье 3:1, игра против «Куньлунь Ред Стар» закончилась в пользу команды из Пекина 0:3.

Завершился этот предсезонный сбор двумя спаренными матчами против местного ХК «Пеликанз». Первый матч «Северсталь» уверенно выиграла со счетом 6:3. Повторный матч завершился в пользу «Пеликанз» - 3:4.

«На сборе в Финляндии ребята отработали по полной. Может это где-то сказалось на матче, у нас продолжаются на грузки, а тут два спаренных матча. Сбор прошёл хорошо, ребята пахали, никто не отлынивал. На эта хорошая подготовка должна аукнутся в сезоне, - подвел итоги сборов в Финляндии главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

Ещё один учебно-тренировочный сбор пройдет в Череповце 8-15 августа, после чего хоккеисты «Северстали» отправятся в Санкт-Петербург, где 16-18 августа пройдет предсезонный турнир Кубок Н.Г. Пучкова.
 

 

Тэги: хоккей
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