Первый автобус, работающий на метане, начал курсировать по маршруту №40 в Вологде

Первый газомоторный автобус начал курсировать на маршруте в Вологде, сообщает сайт городской администрации.

«НефАЗ», работающий на метане, ездит на маршруте №40 с пятницы, 4 августа. Машина, которая рассчитана более чем на 100 пассажиров, была куплена в июле частным перевозчиком ООО "Такси Сервис".

Заправляют автобус метаном на газозаправочной станции, построенной на улице Мудрова, 34. 180 кубометров метана хватает на пару дней. Такое топливо стоит в два раза дешевле, чем дизельное. Еще один плюс – экологичность таких автобусов.

Как сообщает официальный сайт администрации Вологды, вскоре в городе начнут курсировать еще 10 низкопольных автобусов, работающих на метане. Их закупят на средства городского бюджета. Предполагается, что это будут машины большой вместимости. На автобусы, каждый стоимостью 5 миллионов рублей, деньги уже выделены.

- В ближайшее время будет объявлен тендер на закупку подобных автобусов. Для города это имеет экономический эффект, автобусы, работающие на газу, дешевле в заправке и обслуживании. Другие перевозчики будут наблюдать за нашим опытом и, возможно, рассмотрят возможность приобретения подобных автобусов, – пояснил консультант отдела транспорта департамента городского хозяйства Вологды Антон Комяков.

Новые автобусы закупят до конца 2017 года. Рассматриваются разные варианты, в том числе марки НефАЗ, Volgabus и другие.