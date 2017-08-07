«Фотосушка» пройдет в Вологде 17 августа

07.08.2017 [Общество]

Уличная фотовыставка откроется на площади Революции в Вологде  17 августа.

Проект «Фотосушка» уже несколько лет подряд объединяет любителей и профессионалов. Все желающие смогут представить свои фотографии под открытым небом, повесив их на веревку для сушки белья с помощью прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Свою работу можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или послание ее будущему обладателю.

Чтобы поучаствовать в уличной выставке фотографий, можно принести свои распечатанные работы прямо на «Сушку» или же заранее оставить их  в молодежном центре «Горcom.35» на Советском проспекте, 24.

«Фотосушка» откроется в 15:00 и будет работать до 21:00, сообщает молодежный портал Вологодской области.

Тэги: фото-сушка
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