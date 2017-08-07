В Соколе ночью подожгли «Лексус» местного предпринимателя
07.08.2017 [Происшествия]
В Соколе ночью неизвестные сожгли «Лексус» местного предпринимателя. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 августа во дворе жилого дома на улице Советской.
Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» около полуночи от жильцов дома № 71А на улице Советской: сокольчане рассказали, что во дворе горит припаркованный «Lexus НХ-200». Машина 2016 года выпуска принадлежит местному предпринимателю.
- В темное время суток двор не освещается. Неизвестные облили машину бензином и подожгли ее. В результате возгорания «Лексус» выгорел изнутри, повреждено лакокрасочное покрытие припаркованных с обеих сторон автомобилей «Киа» и «Ниссан», - сообщает пресс-служба областного УМЧС.