В Белозерске сестра зарезала брата, поссорившись с ним во время пьянки

36-летняя жительница Череповца подозревается в убийстве родного брата. Трагедия произошла в ночь на 5 августа в квартире дома на улице Свободы Белозерска.

По версии следствия, 44-летний мужчина жил в квартире со своей матерью. В ночь на субботу он распивал алкоголь вместе со своей сестрой, которая приехала к ним в гости из Череповца. Во время застолья родственники поссорились, женщина вооружилась кухонным ножом и ударила им брата в грудную клетку слева. От причиненного ранения тот скончался на месте происшествия.

Подозреваемая в убийстве задержана, сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщают местные жители, убитый работал в одном из бюро похоронных услуг Белозерска. Известно также, что у череповчанки и раньше наблюдались проблемы с психикой. Будучи пьяна, она не раз кидалась с ножом на своего бывшего гражданского мужа, а также на мать и своего брата.