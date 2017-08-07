В Белозерске сестра зарезала брата, поссорившись с ним во время пьянки

07.08.2017 [Происшествия]

36-летняя жительница Череповца подозревается в убийстве родного брата. Трагедия произошла в ночь на 5 августа в квартире дома на улице Свободы Белозерска.

По версии следствия, 44-летний мужчина жил в квартире со своей матерью. В ночь на субботу он распивал алкоголь вместе со своей сестрой, которая приехала к ним в гости из Череповца. Во время застолья родственники поссорились, женщина вооружилась кухонным ножом и ударила им брата в грудную клетку слева. От причиненного ранения тот скончался на месте происшествия.

Подозреваемая в убийстве задержана, сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщают местные жители, убитый работал в одном из бюро похоронных услуг Белозерска. Известно также, что у череповчанки и раньше наблюдались проблемы с психикой. Будучи пьяна, она не раз кидалась с ножом на своего бывшего гражданского мужа, а также на мать и своего брата.

Тэги: убийство
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