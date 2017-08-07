Cельское поселение в Великоустюгском районе покупает иномарку за 667 тысяч рублей

В Великоустюгском районе жители Трегубовского сельского поселения возмущены тратами из бюджета на покупку иномарки. В июле администрация поселения заключила контракт на покупку автомобиля «Renault Sandero Stepway».

Согласно контракту, эту иномарку муниципалитету поставит московская компания «Альтер Эго» за 667 930 рублей, что составляет примерно 7% годового бюджета Трегубовского поседения.

- Татьяне Николаевне (ред. - глава сельского поселения Татьяна Баракова) как никому другому известно, что сельские поселения абсолютно нищие. Например, бюджет Трегубовского поселения на 2017 год составляет чуть больше 9 млн руб. И поэтому так удивительна дерзость главы, решившей оттяпать сразу 7% годового бюджета на свой комфортабельный автомобиль, - такой пост появился в местной газете «Устюжаночка».

Годовой доход Татьяны Бараковой, судя по декларации, в 2016 году превысил сумму в полмиллиона рублей. В семье Бараковых имеется «Форд Торнео» 2012 года выпуска. Местные жители возмущаются: почему необходимо покупать автомобиль за бюджетные деньги, если есть личный?

- Для справки: в Трегубовском сельском поселении проживает всего 1500 человек, а основная доля расходов бюджета идет на общегосударственные вопросы ( читай – содержание администрации) и составляет 36,9% ( или 3 424 800 руб.).

«Устюжаночка» также пишет, что этой зимой администрация Великоустюгского района приобрела за счет бюджета дорогую иномарку - «Тойоту Камри» за 1,5 млн рублей. Газета сделала вывод, что иномарка была приобретена для главы района Александра Кузьмина.

- Помнится, Кузьмин разгневался на журналистку Советской мысли за то, что она рассказала, как детский сад в Полутово закрыли, а денег на автобус,чтобы возить детей за 12 километров в ближайший, не выделили. Ясно – понятно: на автобус для детей средств в бюджете нет, а на машину для “нужд администрации” нашлись. Друзья! Но не подумайте, что я настолько жесток, чтобы заставлять ездить самого главу на наших городских автобусах, которые иногда выходят в рейс без окна. Уже сейчас есть как минимум ШЕСТЬ машин для нужд администрации. Александр Владимирович, не могли бы вы быть поскромнее и выбрать что-нибудь из уже имеющегося в наличии? - спрашивает автор поста в "Устюжаночке".

После этого он напоминает, какие машины были приобретены для районной админисрации ранее:

- В августе 2011 года был заключен контракт на поставку серебристой TOYOTA COROLLA за 733 200.00 рублей. И уже в декабре был куплен еще один точно такой же автомобиль, только черный и за 754 340 руб. В конце 2012 года для Игоря Хабарова была приобретена черная Skoda Superb за 1 260 000,00 рублей. В 2014 году машины закупались более скромные, зато сразу три штуки. В августе в 2014 году был приобретен белый Renault Logan за 421 278,66 рубль. Спустя полгода закупку продублировали и заказали еще один уже за 470 733 рубля. Летом 2014 года, когда других способов выразить свою безграничную любовь к отечеству уже не осталось, администрация приобрела за 656 000 UAZ Patriot.

Автор отмечает, что все люди, для которых покупается служебный автотранспорт, обеспечены хорошей зарплатой и повышенной пенсией и могут сами купить машину или давно ее имеют в наличии.