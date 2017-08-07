В Великом Устюге водитель ВАЗа сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

07.08.2017 [Происшествия]

В Великом Устюге водитель ВАЗа сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в субботу, 5 августа, на улице Красной.

Около 18 часов молодой человек за рулем ВАЗ-2107, объезжая остановившийся перед нерегулируемой «зеброй» автобус, совершил наезд на 18-летнюю девушку и 7-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок с травмами был госпитализирован, девушка лечится амбулаторно. С места происшествия водитель скрылся, однако уже на следующий день был найден сотрудниками полиции, он будет привлечен к ответственности, рассказали Newsvo  в региональном управлении ГИБДД.

Тэги: ДТП
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