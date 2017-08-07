В Череповце спасателям пришлось вскрывать двери иномарки, в которой закрылась годовалая девочка

В Череповце спасателям пришлось взламывать двери автомобиля, чтобы освободить закрывшуюся внутри годовалую девочку. Инцидент произошел накануне около 12 часов возле усадьбы Гальских.

К спасателям обратилась мама ребенка: девочка 2016 года рождения закрылась внутри «Шевроле Лачетти», открыть автомобиль снаружи женщина не смогла. При помощи специального инструмента специалисты открыли двери иномарки, сообщает спасательная служба Череповца.