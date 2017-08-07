Экс-главе Устюжны Николаю Козлову удалось добиться справедливости в деле о парковке

Вологодский областной суд оправдал бывшего главу Устюжны, которого ранее приговорили к условному строку за создание парковки в районном центре.

Напомним, в апреле этого года Николая Козлова признали виновным в превышении должностных полномочий и повреждении исторических памятников. По мнению следствия, выразилось это в вырубке части деревьев на краю центрального сквера и обустройстве парковки летом 2014 года. Об этой истории Newsvo подробно писал в марте 2016 года.

Дело в отношении Николая Козлова было заведено после того, как некая "бдительная дачница" из Санкт-Петербурга (так называют ее местные жители) написала жалобу по поводу вырубки деревьев ради парковки. На суде в Устюжне гособвинение настаивало на том, что это охранная зона. Но, как пояснил Николай Козлов нашему корреспонденту в зале суда в марте 2016 года, в центре Устюжны почти везде охранная зона. При этом, например, напротив районной администрации тоже вырубили деревья, и хотя там тоже охранная зона, никакого уголовного дела возбуждено не было.

Николай Юрьевич считает, что дело в отношении его было заказным. Проблемы начались у него еще несколько лет назад после конфликта с бывшим главой района. Тогда Козлова, в то время – начальника управления по имуществу – уволили из администрации.

Спустя два года Николаю Козлову удалось доказать, что он ничего не нарушал.

- Апелляционная инстанция написала, что те обвинения, которые были мне предъявлены, не были доказаны. В моих действиях нет состава преступления, то есть превышения должностных обязанностей они не нашли. И по памятникам тоже нарушения не было. То, что я изначально говорил, что это административная статья за вырубку деревьев без разрешения, на это суд и указал. У самого памятника повреждений не было. В итоге решение Устюженского суда отменено полностью, - рассказал Newsvo Николай Козлов.

Сейчас экс-глава Устюжны готовит документы, чтобы обратиться в суд с исками о возмещении материального и морального ущерба, и ждет извинений от районного прокурора.