Экс-главе Устюжны Николаю Козлову удалось добиться справедливости в деле о парковке

07.08.2017 [Общество]

Вологодский областной суд оправдал бывшего главу Устюжны, которого ранее приговорили к условному строку за создание парковки в районном центре.

Напомним, в апреле этого года Николая Козлова признали виновным в превышении должностных полномочий и повреждении исторических памятников. По мнению следствия, выразилось это в вырубке части деревьев на краю центрального сквера и обустройстве парковки летом 2014 года. Об этой истории Newsvo подробно писал в марте 2016 года.

Дело в отношении Николая Козлова было заведено после того, как некая "бдительная дачница" из Санкт-Петербурга (так называют ее местные жители) написала жалобу по поводу вырубки деревьев ради парковки. На суде в Устюжне гособвинение настаивало на том, что это охранная зона. Но, как пояснил Николай Козлов нашему корреспонденту в зале суда в марте 2016 года, в центре Устюжны почти везде охранная зона. При этом, например, напротив районной администрации тоже вырубили деревья, и хотя там тоже охранная зона, никакого уголовного дела возбуждено не было.

Николай Юрьевич считает, что дело в отношении его было заказным. Проблемы начались у него еще несколько лет назад после конфликта с бывшим главой района. Тогда Козлова, в то время – начальника управления по имуществу – уволили из администрации.

Спустя два года Николаю Козлову удалось доказать, что он ничего не нарушал.

- Апелляционная инстанция написала, что те обвинения, которые были мне предъявлены, не были доказаны. В моих действиях нет состава преступления, то есть превышения должностных обязанностей они не нашли. И по памятникам тоже нарушения не было. То, что я изначально говорил, что это административная статья за вырубку деревьев без разрешения, на это суд и указал. У самого памятника повреждений не было. В итоге решение Устюженского суда отменено полностью, - рассказал Newsvo Николай Козлов.

Сейчас экс-глава Устюжны готовит документы, чтобы обратиться в суд с исками о возмещении материального и морального ущерба, и ждет извинений от районного прокурора.

- У нас есть статья закона, по которой прокурор должен извиниться за то, что я фактически три года был под их прессом, давлением, обо мне говорили, как о преступнике. Но пока я не дождался, может, они решают, кто будет извиняться. Я считаю, что это должен районный прокурор. С его подачи уголовное дело было направлено в суд, хотя два предыдущих раза его возвращали как сырое, не доведенное до конца. Только третий судья его принял к производству и фактически не судил, а занимался расследованием, - говорит Николай Козлов.

 

Тэги: парковки, вырубка деревьев, чиновники
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