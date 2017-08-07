В Нюксенском районе утонул 16-летний подросток, катавшийся на плоту

16-летний подросток утонул, катаясь на плоту в Нюксенском районе. Трагедия произошла в минувшую пятницу, 4 августа, на реке Сухона вблизи деревни Вострое.

Со слов очевидцев, друзей погибшего, они вместе катались на самодельном плоту. Когда быстрое течение стало уносить плот в сторону, они решили добраться до берега вплавь, и юноша утонул.