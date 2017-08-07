В Соколе из окна выпал годовалый ребенок

07.08.2017 [Происшествия]

В Соколе следователи СК РФ проводят проверку по факту падения ребенка из окна квартиры.

Годовалый малыш выпал из открытого окна квартиры на 5 этаже 6 августа около 17 часов на улице Советской. Ребенок с телесными повреждениями помещен в реанимацию. Как сообщает СК РФ по Вологодской области, мать мальчика была в квартире, но оставила его без присмотра на недолгое время.

Это уже пятый подобный случай, произошедший в Вологодской области за 1,5 недели. Первые четыре были в Череповце.

Региональное следственное управление Следственного комитета России выражает обеспокоенность системным характером указанных происшествий и повторно обращает внимание родителей на необходимость обеспечения безопасного пребывания малолетних детей в квартире, и предупреждает об уголовной ответственности в случае наступления тяжких последствий для ребенка при небрежном или легкомысленном отношении к своим родительским обязанностям.

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