В Череповце будут судить директора СК «АЛМАЗ», задолжавшего работникам 670 тысяч рублей

07.08.2017 [Экономика]

В Череповце за невыплату заработной платы будут судить директора ООО «СК «АЛМАЗ», сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем строительной фирмы, в период с июля 2016 года по январь 2017 года умышленно не выплатил зарплату 13 работникам предприятия. В итоге общая задолженность перед трудовым коллективом составила свыше 670 тысяч рублей. Напомним, ранее сообщалось о задолженности в 330 тысяч рублей перед шестью работниками.

В ходе расследования выяснилось, что у предприятия была реальная возможность погасить долги по заработной плате, так как в указанный период на банковские счета контрагентов общества были перечислены более 5 миллионов рублей.

Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки, в адрес руководителя организации было внесено представление о необходимости устранения нарушений трудового законодательства, в дальнейшем задолженность по оплате труда на предприятии погашена в полном объеме.

Уголовное дело передано в суд.

Тэги: Строительство, зарплата
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