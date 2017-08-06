Житель поселка Сазоново украл у местного дачника картофелекопалку

06.08.2017 [Происшествия]

На одной из дач поселка Сазоново в Чагодощенском районе пропала картофелекопалка. Хозяин рассказал полицейским, что она стояла возле дома, ущерб составил свыше 70 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался 37-летний житель поселка. В беседе со следователями он сознался в краже и рассказал, что от знакомого узнал о картофелекопалке на одном из дачных участков, которая находится там долгое время и никто к ней не подходит. Тогда мужчина решил забрать технику и продать. Он заказал эвакуатор, вывез картофелекопалку и продал ее неизвестному за 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает областное УМВД.  

Тэги: кража
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