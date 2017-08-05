В Ярославской области из-за выезда на встречку трое вологжан пострадали и один погиб

Трое вологжан пострадали и один погиб в ДТП на трассе в Ярославской области. Авария произошла накануне около полуночи на 357 км дороги М-8 «Москва-Холмогоры» недалеко от деревни Левинское.



- По предварительной информации, водитель автомашины «Опель Аскона» (личность мужчины устанавливается), двигаясь в сторону Ярославля, произвел выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Киа Рио» под управлением жителя Вологодской области 1991 г.р. – сообщает управление МВД по Ярославской области.



В результате столкновения водитель «Опеля» погиб на месте. Кроме того, скончался 20-летний пассажир «Киа», также житель Вологодской области. Водитель «Киа», а также 44-летняя и 34-летняя вологжанки, также ехавшие в этой иномарке, госпитализированы.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.