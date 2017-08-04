Крыму выделят еще 57 млрд рублей на здравоохранение, образование и инфраструктуру
04.08.2017 [Общество]
Правительство РФ решило выделить Крыму дополнительные 57 млрд руб., рассказал премьер Дмитрий Медведев. Деньги пойдут на строительство новых объектов и реконструкцию старых, пишет РБК.
На строительство и реконструкцию дороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь выделят 14,4 млрд руб., 780 млн руб. направят на строительство дороги к Керчи, 6,75 млрд руб. пойдут на объекты здравоохранения и образования в Севастополе.
Деньги также пойдут на строительство и реконструкцию канализации, тоннельных водоводов, электрификацию населенных пунктов в Крыму, реконструкцию «Артека».
Деньги также пойдут на строительство и реконструкцию канализации, тоннельных водоводов, электрификацию населенных пунктов в Крыму, реконструкцию «Артека».