Участники автопробега дружбы «Берлин-Москва» встретились с вологодскими поисковиками

04.08.2017 [Общество]

Участники автопробега дружбы «Берлин-Москва», отправившиеся в свое путешествие 23 июля из Берлина, накануне прибыли в Вологду. Здесь они посетили Музей кружева и прогулялись по городу.

Сегодня гости возложили цветы к Вечному огню и встретились с поисковиками.

 - В 2016 году мы уже показали, как можно помочь развитию международного взаимопонимания и стремлению к дружбе и миру между народами. Мы просто поехали в Россию и уже на пути туда нашли новых друзей и получили от общения массу положительных эмоций, – рассказал инициатор автопробега, эксперт в сфере геополитики и политической географии доктор Райнер Ротфусс.

В Доме офицеров в Вологде гости побывали на открытии выставки, посвященной участию вологжан в Первой мировой войне. Вологодские поисковики рассказали о своей работе, а также обратились к гостям из Германии с просьбой помочь в поиске родственников немецкого солдата, обнаруженного в ходе поисковой экспедиции "ВОРОНОВО-2017".

В этом году в автопробеге дружбы участвуют около 350 человек из 16 стран мира (большинство - из Германии). Самому младшему путешественнику – всего 6 месяцев, самому старшему – 78 лет. Дети и взрослые едут на легковых авто, в домах на колесах, на мотоциклах и автобусах. Их цель - знакомиться с россиянами, делиться рассказами о жизни и сообща работать над будущим без войны.

Участники автопробега едут по разным маршрутам. Вологду посетили около 50 человек, которые отправились по маршруту «Карелия». Кроме Вологды, в него входят такие города как Калининград, Рига, Псков, Луга, Санкт-Петербург, Москва, Смоленск, Минск и Варшава. В это время другие участники автопробега путешествуют по «Золотому кольцу России», Кавказу, Крыму, Байкалу и другим местам. Общая протяженность пути – 40,5 тысяч километров.

 

Тэги: Германия, ВОВ, общество, акции
Фото: vk.com/freundschaftsfahrt
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