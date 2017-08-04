В Череповце сотрудница ломбарда украла на работе украшения и сдала их в другой ломбард

В Череповце полицейские раскрыли кражу украшений из ломбарда на проспекте Победы.

Полицейским сотрудница торговой точки пояснила, что обнаружила пропажу золотых украшений на сумму более 30 тысяч рублей при проверке. В числе похищенного были цепочки, серьги и кулон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что некая молодая женщина пытается сдать похожее имущество в другой ломбард. Вычислить воровку помогла служебная собака.

Немецкая овчарка Женейра привела полицейских к автомашине ВАЗ-2104, припаркованной неподалеку от ломбарда, в которой находилась девушка. 23-летняя череповчанка оказалась сотрудницей ломбарда, из которого пропали ценности. Полицейские установили, что девушка похитила украшения на рабочем месте, а потом сдала их в другой ломбард. Вырученные 27 тысяч рублей злоумышленница потратить не успела, так как была задержана полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».