В Череповце сотрудница ломбарда украла на работе украшения и сдала их в другой ломбард

04.08.2017 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу украшений из ломбарда на  проспекте Победы.

Полицейским  сотрудница торговой точки пояснила, что обнаружила пропажу золотых украшений на сумму более 30 тысяч рублей при проверке. В числе похищенного были цепочки, серьги и кулон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что некая молодая женщина пытается сдать похожее имущество в другой ломбард. Вычислить воровку помогла служебная собака.

Немецкая овчарка Женейра привела полицейских к автомашине ВАЗ-2104, припаркованной неподалеку от ломбарда, в которой находилась девушка. 23-летняя череповчанка оказалась сотрудницей ломбарда, из которого пропали ценности. Полицейские установили, что девушка похитила украшения на рабочем месте, а потом сдала их в другой ломбард. Вырученные 27 тысяч рублей злоумышленница потратить не успела, так как была задержана полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Тэги: кража, ломбард
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