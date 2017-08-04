В Харовске к 2019 году построят завод по комплексной переработке древесины

04.08.2017 [Экономика]

В Харовске началось строительство нового предприятия по комплексной переработке древесины и производству биотоплива. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Вологодской области, это второй этап проекта по комплексной переработке древесины, реализуемый инвестором - компанией «Биоэнергетика», которая намерена наладить здесь выпуск фанеры, лиственного и хвойного пиломатериала, технологической щепы, а также древесного угля и пеллет.

- Это будет первое крупное мощное предприятие по производству фанеры. В Харовском районе никогда не было глубокой переработки древесины. Кроме того, здесь не было таких больших инвестиций в лесопереработку с советских времен, - сказал глава региона Олег Кувшинников.

Сообщается, что на новом предприятии создадут 105 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составляет 310 млн рублей.

Как пояснила генеральный директор Корпорации развития Оксана Яковлева, их специалисты оказывают инвестору помощь в земельных вопросах, в подготовке документации, а также консультационные услуг.

- Это уже не первый проект, реализуемый в регионе инвестором Владимиром Сверчковым при поддержке Корпорации развития. В начале года была запущена вторая линия фанерного комбината в Соколе, сейчас там же началось строительство завода, на очереди создание предприятия в Харовске, - рассказала Оксан Яковлева. - На мой взгляд, это говорит о том, что инвестора устраивают условия работы в регионе, местный инвестиционный климат. Важно и то, что «Биоэнергетика» реализует проект в районе. Благодаря этому здесь появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления в бюджет, улучшатся условия жизни людей.

Завод в Харовске планируют построить к 2019 году.

 

Тэги: промышленность, лесопромышленный комплекс
Фото пресс-службы Корпорации развития
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