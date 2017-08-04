Замгубернатора Вологодской области рассказал, что благодаря палочкам для мороженого трудоустроены 40 тотьмичей

04.08.2017 [Экономика]

Прирост объемов производства и поступлений в бюджет от акцизов, ярмарки в районах и 40 трудоустроенных на производстве палочек для мороженого - Алексей Кожевников подвел итоги своей деятельности на посту заместителя главы региона, сказав, что за это время улучшились несколько важных показателей развития области:

- Безработица в регионе находится на комфортном уровне – чуть выше 1% - это средний показатель по России. Количество вакансий в два раза превышает количество граждан, которые официально являются безработными. Также отмечу, что  за последние  5 лет в Вологодской области объем инвестиций увеличился на 30% в сравнении с предыдущей пятилеткой. Считаю, что это большая заслуга моей команды , которая ведет работу по всем направлениям в этой сфере.

По словам Алексея Кожевникова, в Вологодской области сейчас реализуются три типа проектов.

- В первой категории - крупных промышленных - он в качестве примера привел строительство в Вологде завода по производству высокоточных  подшипников с объемом инвестиций порядка 2,5 млрд рублей. Завод уже возведен, в скором времени планируется его официальное открытие с участием федеральных чиновников. Во второй группе проектов по сопровождению и применению агентской схемы заместитель губернатора отметил успешный опыт развития в Вологде фабрики по производству детских каш – филиала компании «Нестле Россия». Среди третьей группы проектов, реализуемых в районах, Алексей Кожевников обратил внимание, наряду с рядом реализованных проектов в сфере лесопереработки, также на удачный проект по производству палочек для мороженого в Тотемском районе, благодаря которому трудоустроены более 40 местных жителей. В планах – строительство фабрики с бОльшим количеством рабочих мест, для этого предполагается привлечь порядка 100 млн рублей инвестиций, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того, Алексей Кожевников считает, что наблюдаются успехи в сфере торговли.

- В регионе не допущено засилие федеральных торговых сетей, что сохранило и укрепило позиции предприятий пищевой промышленности, показавших только за 2016 год прирост объемов производства на 2 млрд рублей. Почти в 4 раза, до отметки практически 3 млрд рублей, выросли поступления в бюджет от акцизов, а доля контрафактной продукции ежегодно снижается, развивается ярмарочная деятельность и проекты по популяризации местной продукции, в т. ч. система сертификации «Настоящий Вологодский продукт».

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе превысило 50-тысячную отметку.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, онлайн-трансляцию пресс-завтрака Алексея Кожевникова с журналистами можно посмотреть на ресурсах правительства области.

Тэги: экономика, палочки для мороженого, инвестиции, бизнес, правительство области
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