Хоккеисты череповецкого «Алмаза» заняли 5 место в предсезонном турнире

В Череповце завершился 40-й предсезонный хоккейysq турнир памяти летчика-космонавта Павла Беляева. В этом году в турнире, помимо череповецкого «Алмаза», участвовали молодежные команды из Санкт-Петербурга («Динамо», «СКА-1914», «СКА-Серебряные львы»), ярославский «Локо» и ХК «Рига».



Череповчане из пяти проведенных матчей смогли выиграть только в одном – со счетом 3:0 у ХК «Рига». Ещё в четырех победу праздновали соперники: 2:3 в игре против «Динамо», 0:2 в матче с «СКА Серебряные львы», 4:5 в игре с «СКА 1946» и 1:3 в игре против «Локо», которые в итоге и стал победителями мини-турнира, не потерпев не одного поражения.

- Главный итог турнира в том, что мы определились с теми людьми, с кем мы продолжим работать дальше в ближайшие две недели. В части спортивного результата мы не рассчитывали на какие-то высокие места. Мы «прокрутили» через команду порядка пятидесяти человек. Так что у нас был, наверно, самый молодой состав на турнире. Временами мы выиграли очень неплохо, что получалось даже в это летнее время. Но сейчас мы поедем уже на ледовые сборы и будем дорабатывать эти моменты, - подвел итоги турнира главный тренер «Алмаза» Евгений Ставровский.

Следующий предсезонный турнир, в котором примет участие «Алмаз», пройдет 14-18 августа в Санкт-Петербурге.