Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка вырос в полтора раза

04.08.2017 [Новости компаний]

По итогам первых шести месяцев 2017 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 522 млрд рублей. 

Высокий рост розничного портфеля – почти в 1,5 раза - обусловлен не только увеличением объемов кредитования, но и присоединением новых территорий – Вологодской и Архангельской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Теперь зона обслуживания Северо-Западного банка Сбербанка совпадает с границами Северо-Западного территориального округа. Доля новых территорий в кредитном портфеле банка составила 29%.

Без учета новых территорий по итогам 1 полугодия 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка увеличился на 13% и достиг 373 млрд рублей.

«Локомотивом кредитного портфеля по-прежнему остается жилищное кредитование. Доля ипотечных кредитов составляет 58% кредитного портфеля в сумме 304 млрд рублей, потребительских кредитов  - 29% или 153 млрд рублей, кредитных карт – 12%, это около 63 млрд рублей», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Объем средств частных клиентов составил 1,36 трлн рублей. За шесть месяцев он вырос на 270 млрд, 17% роста обеспечили новые территории Северо-Западного банка Сбербанка. Объем срочных депозитов вырос на 185 млрд рублей до 916 млрд, 25% роста обеспечили новые территории. Всего за 6 месяцев клиенты Северо-Западного банка открыли 1,13 млн вкладов на сумму свыше 427 миллиардов рублей. Средняя сумма вклада увеличилась на 2,7%  - до 400 тысяч рублей.

Тэги: сбербанк
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