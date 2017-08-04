Семья из Вологодской области признана лучшей сельской семьей России

Василий и Елена Виноградовы из Грязовецкого района одержали победу на Всероссийском конкурсе «Семья года» - 2017». Федеральные эксперты признали их лучшими в номинации «Сельская семья».

Супруги воспитывают пятерых детей, трое из которых - приемные. Вместе они собирают материалы об истории местных деревень, помогают старикам налаживать быт, организуют праздники для жителей и гостей своей малой родины.

«Мы давно знаем Елену Анатольевну и Василия Анатольевича и очень рады их победе, - отметила начальник департамента социальной защиты населения Лариса Каманина. – Мама и папа искренне любят родных и приемных детей и не делают между ними никакой разницы. Дети в этой семье приучены к труду: они любят животных и охотно ухаживают за козочками, курами, кроликами, индюками. Ребята с детства работают на земле и понимают, что такое нелегкий сельский труд. В этой семье царит уважение, понимание и любовь».

В этом году конкурс собрал 322 семьи почти из всех регионов страны. Истории семей-победителей и рассказы об их традициях и семейном укладе войдут в книгу «Семья года. Россия 2017».

Региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» проводил департамент социальной защиты населения области. За звание лучших боролись 66 семей из Вологды и Череповца, а также 21 района. На всероссийском уровне Вологодскую область представили пять семей, в том числе Елена и Василий Виноградовы. Чествовать лучшие семьи региона будут этой осенью на фестивале «Семейный лад – 2017». 85 лауреатов и победитеелй конкурса пригласят на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в ноябре в Москве.

Семьи, которые были выбраны лучшими на областном уровне в пяти номинациях: