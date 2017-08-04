В Череповце предстанет перед судом дядя погибших от взрыва в гараже подростков

В Череповце будут судить 36-летнего мужчину, по вине которого в результате взрыва газового баллона в августе 2016 года погибли два его племянника.

Напомним, 5 августа 2016 года в гараже на улице Стройиндустрии произошло возгорание бытового газа. Находившиеся внутри 15-летний и 17-летний подростки погибли, а хозяин гаража, дядя подростков, получил термический ожог 60% поверхности тела.

Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности).

Согласно первоначальной версии, причиной взрыва стал некачественно заправленный газовый баллон, однако позже выяснились другие обстоятельства трагедии.

По версии следствия, череповчанин после заправки исправного газового баллона на одной из газонаполнительных станций на Кирилловском шоссе перевез его в гараж, нарушив при этом установленные правила, запрещающие перемещать баллона внутри транспортного средства, катить и волочь его.

- Кроме того, в дальнейшем обвиняемый, вопреки Руководству по эксплуатации баллона, поместил его в помещении, имеющем подвал. Перечисленные выше действия мужчины привели к открытию вентиля баллона с последовавшей утечкой около 3,5-4 кг пропано-бутановой смеси из газового баллона, образовавшей взрывоопасную концентрацию, тем самым создав угрозу безопасности посторонних лиц. На следующий день в утренние часы, прибыв в указанный гаражный бокс совместно с двумя несовершеннолетними, обвиняемый спустился в подвальное помещение, где включил в электрическую розетку штекер переносного электросветильника, - сообщает областная прокуратура.

Спустя несколько минут при выключении электроприбора от электрической искры произошло воспламенение и взрыв газовоздушной смеси в гараже, повлекшее гибель подростков и полное разрушение еще пяти соседних гаражных боксов.

Уголовное дело направлено в Череповецкий городской суд.