И снова Дэниэл Крэйг: актер согласился опять сыграть Бонда

Несколько изданий сообщили о том, что после долгих уговоров Дэниэл Крэйг все же согласился сыграть агента 007 в двадцать пятом фильме бондианы. Для актера это станет пятой картиной, где он сыграет секретного суперагента Джеймса Бонда.

Несмотря на то, что Крэйг сыграл много интересных ролей, включая журналиста Микаэля Блумквиста в фильме «Девушка с татуировкой дракона» https://www.ivi.ru/watch/65082/description самую большую популярность ему принесла роль Бонда. Новый фильм о герое взялась финансировать компания Sony, для которой участие Крэйга является принципиальным. Однако долгое время актер отказывался вновь играть суперагента, и даже гонорар в 100 миллионов долларов не мог его переубедить.

Американский продюсер и режиссер Барбара Брокколи, известная своей работой над фильмами о Бонде, терпеливо выслушивала все отказы актера от участия в продолжении бондианы, включая заявления Дэниэла, что он лучше вскроет себе вены, чем снова сыграет агента 007. Неизвестно как, но ей все же удалось уговорить актера, и он согласился на съемки.

Возможно, Крэйг передумал после того, как режиссер Кристофер Нолан выразил свою симпатию к бондиане и сказал, что не прочь снять новый фильм о приключениях культового агента британской разведки. Уже с осени 2016 года начали появляться заявления актера о том, что съемки в фильмах о Бонде доставляют ему ни с чем не сравнимое удовольствие. А следом последовало подтверждение его участия в новом проекте.

Источники также сообщают, что в проект вернется певица Адель, которая запишет саундтрек для нового фильма. Ее композиция «Skyfall» к картине «007: Координаты «Скайфолл»» оказалась очень удачной и принесла ей премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня».