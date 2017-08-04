В Вологде иномарку вынесло на тротуар: пострадала девушка

Накануне около 18:40 на перекрестке улиц Ленинградская и Новгородская в Вологде столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации областного УМВД, произошло столкновение «Ниссан-Альмеро» под управлением 43-летнего водителя и «Шевроле Лачетти» под управлением 25-летнего молодого человека.

«Ниссан-Альмеро» ехал по улице Ленинградской со стороны Ярославской и стал поворачивать налево на улицу Новгородскую. В этом время «Шевроле Лачетти» ехала прямо со стороны Костромской в сторону Ярославской.

В результате столкновения «Шевроле Лачетти» вынесло на тротуар. Автомобиль задел знак пешеходного перехода и допустил наезд на девушку. Пострадавшая получила различные травмы и госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.