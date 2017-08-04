В Череповце на «зебре» сбили пешехода на инвалидной коляске

Вчера в Череповце около 21.00 возле дома 52 по ул. Раахе сбили 35-летнего мужчину на инвалидной коляске. Он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации областного УМВД, мужчину сбил ВАЗ 2112, за рулем которого был 24-летний молодой человек. Он ехал по улице Раахе в сторону улицы Рыбинской.

Пострадавший госпитализирован с переломом левой голени.

Добавим, что пешеходный переход на этом месте обозначен дорожным знаком, который светится в темноте.