В Череповце на «зебре» сбили пешехода на инвалидной коляске

04.08.2017 [Происшествия]

Вчера в Череповце около 21.00 возле дома 52 по ул. Раахе сбили 35-летнего мужчину на инвалидной коляске. Он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации областного УМВД, мужчину сбил ВАЗ 2112, за рулем которого был 24-летний молодой человек. Он ехал по улице Раахе в сторону улицы Рыбинской.

Пострадавший госпитализирован с переломом левой голени.

Добавим, что пешеходный переход на этом месте обозначен дорожным знаком, который светится в темноте.

Тэги: ДТП
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