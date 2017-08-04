В Белозерске пьяный строитель из-за зарплаты убил своего коллегу и закопал тело рядом со строящимся домом

04.08.2017 [Происшествия]

В Белозерске возле строящегося двухэтажного коттеджа на Советском проспекте было найдено тело мужчины. Выяснилось, что он работал на этой стройке.

С заявлением о безвестном исчезновении своего 32-летнего сына 31 июля в местную полицию обратился мужчина. Он рассказал, что сын приехал работать на стройку в Белозерск из Череповца и с 24 июля от него не было вестей.

2 августа следователи обнаружили и извлекли из земли тело погибшего, а вскоре был арестован коллега пропавшего - 32-летний мурманчанин, работавший вместе с ним на стройке. Выяснилось, что они поссорились во время распития спиртного. Мурманчанин посчитал, что череповчанин получает незаслуженную зарплату, поскольку работает хуже его..

- По версии следствия, 23 июля 2017 года около 21 часа в строительном вагончике у строящегося дома в г. Белозерск между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой подозреваемый вооружился кухонным ножом и нанес им удар в спину потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления. С целью сокрытия следов совершенного преступления, подозреваемый тело погибшего закопал рядом с домом, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство", он дал признательные показания. По мнению задержанного, его напарник не выполнял работу в нужном объеме, употреблял спиртное, но деньги за работу получал наравне с ним. Его претензии по этому поводу и стали причиной ссоры.

Задежанный заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео с места происшествия Анатолия Столярова.

Тэги: Строительство, пьянство, убийство
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