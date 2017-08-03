Собственник «Стройиндустрии» оказался учредителем еще двух предприятий банкротов

Ситуация с задолженностью по зарплате в области, согласно данным пресс-службы областного правительства, остается напряженной. По словам замгубернатора Алексея Кожевникова, почти половину суммы задолженности составляют долги трех предприятий - ООО «Стройиндустрия», ООО «Стройпластик», ООО «Промхимпорт».

- На начало года задолженность предприятий жителям области по заработной плате составляла около 100 млн рублей. Наша областная комиссия активно работает с должниками. За два первых месяца 2017 года нам удалось сократить задолженность до 90 млн рублей, - рассказал замгубернатора Алексей Кожевников. – Но в марте-апреле 2017 года произошла кризисная ситуация. Были выявлены сразу три предприятия-должника – это ООО «Стройиндустрия», ООО «Стройпластик» и ООО «Промхимпорт», принадлежащих одному собственнику, в отношении которого ведется уголовное расследование. Общий долг по оплате труда на данных предприятиях по состоянию на 27 июля 2017 года превышает 88 млн рублей, что составляет 47% от всей суммы задолженности по заработной плате в области.

Отметим, что ООО «Стройпластик» и ООО «Промхимпорт» сейчас находятся в процессе ликвидации. То, что у них один собственник со «Стройиндустрией», верно лишь отчасти. Если в «Стройиндустрии» Вячеслав Гудков является единственным учредителем, то в этих двух предприятиях есть еще несколько учредителей, кроме него. К слову, один из учредителей ООО «Стройпластик» - «Стройиндустрия».

Алексей Кожевников обратил внимание на то, что задолженность на предприятиях сформировалась еще осенью 2016 года, но от жителей области не поступило ни одного заявления о невыплате зарплаты в надзорные органы.

- Мы бы приняли меры не в марте-апреле, а сразу же. О таких вещах необходимо сообщать оперативно. У нас есть номер горячей линии, куда можно позвонить и рассказать анонимно о невыплате заработной платы, - подчеркнул Алексей Кожевников. - В данный момент проходят разбирательства на уровне следственных органов.

Примечательно, что в Вологде зарегистрировано пять предприятий с названием ООО «Стройиндустрия». Первое из них поставлено на учет в налоговой инспекции 15 июня 1999 г. Это то самое, учредителем которого является Вячеслав Гудков.

Позже, в 2012-16 гг., были зарегистрированы еще четыре фирмы с таким же названием. У всех разные директора и учредители.

189 или 41?

Данные Вологдастата и правительства Вологодской области о задолженности по зарплате расходятся.

- На данный момент сумма задолженности всех организаций области по заработной плате составляет 189 млн рублей. Из 40 предприятий, имеющих задолженность, 25 находятся в различных стадиях процедуры банкротства, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В то же время областная прокуратура, ссылаясь на данные Вологдастата, сообщает совсем другие цифры:

- Согласно сведениям Вологдастата на начало июля 2017 года задолженность по заработной плате составляла более 41 млн. рублей перед 1 231 работником.

Конечно, в первом случае речь идет о начале июля, а во втором – о начале августа, однако навряд ли сумма задолженности за месяц могла настолько измениться.

В результате принятых мер прокурорского реагирования в истекший период 2017 года погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 34 млн рублей.

- Например, полностью погашена задолженность на предприятиях СХПК «Овощной», ООО «Наш дом – 35», ОО «КМ/Ч Череповец», МУП «Нептун», ОАО «Вологдаэлектротранс», ООО «Птицефабрика «Малечкино», снижен размер задолженности в ООО «Русстройинвест», ООО «Теплоэнерго», ООО «Форум», ООО «Нординкрафт-Сенсор», - сообщает прокуратура области.

В частности, по данным ведомства, задолженность перед работникам ООО «Вохтожский ДОК» на 1 июня составляла более 26 млн рублей. После вмешательства прокуратуры она сократилась более чем в три раза – до 8,1 млн рублей.

В департаменте труда и занятости населения области работает телефон «горячей линии» - (8172) 23-02-25 . По нему жители области могут анонимно сообщить о невыплате заработной платы. Обращения граждан будут переданы в Государственную инспекцию труда в Вологодской области для принятия мер инспекторского реагирования, а также в администрации муниципальных районов.