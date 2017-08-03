В Белозерске на Почте России украли 859 тысяч рублей: сотрудница устроила пьянку на работе

В Белозерске завершается расследование кражи крупной суммы денег в местном отделении Почты России на улице Свободы, 22. В июне там украли 859 тыс. руб.

Как нам рассказали местные жители, 36-летняя сотрудница Почты России устроила пьяное застолье прямо на работе. Эту информацию нам подтвердили в областном УМВД.

Сотрудница почты позвала к себе на работу двух знакомых мужчин 27 и 43 лет, где они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья женщина уснула, оставив ключи от сейфа на видном месте. Этим воспользовались ее собутыльники. Они прошли в помещение, где стояли сейф и лежала опечатанная сумка с деньгами. Всего там было 859,2 тыс. руб. Все эти деньги мужчины забрали.

Отделение почтовой связи в Белозерске, где произошла кража. Фото cherepovets.4geo.ru.

На следующий день у 27-летнего участника застолья «проснулась совесть» - он сам пришел в полицию и написал явку с повинной, вернув 255 тыс. руб. А потом молодой человек вернул еще 105 тыс. руб. Второй собутыльник сказал полицейским, что был пьян и ничего не помнит, в том числе и куда дел деньги.

499,2 тыс. руб. еще не возвращены. Пока не установлено, поделили ли собутыльники деньги поровну или взяли разные суммы.

В отношении обоих мужчин были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (краж в крупном размере). Известно, что оба они раньше были судимы. 43-летний участник застолья сейчас находится в СИЗО. Как нам рассказали в областном УМВД, расследование почти завершено и дела вскоре будут переданы в суд.

В пресс-службе Вологодского отделения Почты России нам сказали, что сотрудница почты после этого случая была уволена.