В Вологде презентуют книгу о жизни вологодского крестьянина к. 19 – н. 20 вв

4 августа в Вологодской областной библиотеке им. И. В. Бабушкина состоится презентация книги «История моей жизни» Ивана Юрова.

Автор книги – вологодский крестьянин, участвовавший в революционных событиях 1905-1907 годов, призванный на военную службу в Первую мировую войну и переживший плен. В 1930-м году он написал свои мемуары.

- К тому времени Ивану Юрову было уже около пятидесяти, он работал сторожем, несколько месяцев болел, находился в глубокой депрессии, думал, что скоро умрет. Все это побудило его предельно откровенно описать свою жизнь как некое поучение и назидание для сына. В результате незатейливая рукописная семейная хроника, охватившая период 1890-1930-х годов, стала редчайшим документом эпохи. Автор просто, честно, подробно, самокритично и без прикрас рассказывает о жизни. О том, как ушел в город на заработки и голодал, как создал вторую семью при живой жене, как умирали дети, как боялся, что причислят к врагам народа, - рассказали в библиотеке.

Больше 80 лет эти записки хранились в ярославской семье. В начале 1970-х годов сын Ивана Юрова Леонид, которому были адресованы воспоминания, перепечатал их на машинке, чтобы их легче было прочесть. Получились четыре тетради с машинописным текстом, которые незадолго до столетия революции дошли до издательского дома «Рыбинск» и были опубликованы.

В книге содержатся не только описания будней Ивана Яковлевича, но и его стихи, рассказы отца и бабушки, зарисовки дореволюционной крестьянской жизни.

Презентация, в которой примут участие представители издательства, состоится по адресу: М. Ульяновой 7, зал № 6.

Начало в 18 часов. Вход свободный.