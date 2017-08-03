На президентских выборах-2018 ограничат доступ к видеозаписям с избирательных участков

Центральная избирательная комиссия РФ подготовила постановление, согласно которому доступ к видеозаписям, сделанным на избирательных участках в ходе президентских выборов 2018 года, будет ограничен.

Запись будет вестись на участках, где голосует 85 % населения, а также в территориальных избиркомах. Камеры будут фиксировать рабочие места операторов и формы протоколов с результатами голосования на участках. Перемещать оборудование в места, находящиеся вне зоны видимости камер, будет запрещено, пишут «Ведомости» и «Коммерсант».

Свободный доступ к записям с видеокамер будет только у ЦИК и региональных избиркомов, и только до подведения итогов голосования.

По новому порядку доступ к видеозаписям на служебном портале предоставляется по запросу суда или прокурора; обычные избиратели тоже могут запросить разрешение на просмотр видеозаписи, однако в заявке им необходимо четко обосновать необходимость просмотра изображения — допущенное, по их мнению, нарушение и его временные границы.

Храниться все записи будут, скорее всего, три месяца со дня публикации результатов выборов, если итоги голосования на участке не будут обжалованы. Срок хранения будет определен договором между Минкомсвязью и Ростелекомом как поставщиком услуги. В 2012 году срок хранения материалов составлял год. Уменьшение срока связано с тем, что после прошлых федеральных выборов правила обжалования их итогов были изменены. Было решено сократить до трех месяцев срок, в течение которого кандидаты и партии могут обратиться в суд.

Стоимость организации видеонаблюдения на президентских выборах зампред ЦИКа оценил в 2,7 млрд руб.