С 1 сентября в российские школы вернут уроки астрономии

В российских школах с 1 сентября 2017 года снова будут преподавать астрономию. Об этом в интервью газете «Известия» рассказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Напомним, этот предмет был отменен в школах как обязательный несколько лет.

«Есть предмет, который, по моему мнению, не должен вызывать больших споров и сомнений — это астрономия. С 1 сентября 2017 года она триумфально возвращается в школьную программу курсом в 35 часов», – заявила Ольга Васильева.

Как пишет «Российская газета», преподавать астрономию будут учителя физики. Курс по астрономии разделят на два уровня. В базовый уровень войдет изучение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабов Вселенной, сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. На углубленном уровне школьникам расскажут о методах и результатах исследований физической природы небесных тел и их систем, строении и эволюции Вселенной, о действии во Вселенной законов, открытых в земных условиях, и другие знания.

Кроме того, по мнению Ольги Васильевой, в школы в качестве факультатива нужно внедрить шахматы.