Путешественники на связи

Летом в Вологде поток туристов, желающих увидеть наш древний город многократно возрастает, а вот сами вологжане, наоборот, покидают родные места и отправляются в другие уголки страны. Кто-то предпочитает пляжи Крыма и Краснодарского края, кто-то – круизы по Волге или Енисею, музеи Москвы и Петербурга или сплав по речкам Алтая… Вкусы у всех свои, но всех объединяет необходимость постоянно оставаться на связи с близкими. О том, как абоненты «МегаФона» могут в отпуске сэкономить на мобильных услугах – в сегодняшнем материале.

Иногда для того, чтобы во время поездки не платить за связь больше обычного, не нужно вообще предпринимать никаких действий. Потому что условия тарифа уже предполагают пользование телеком-услугами по ценам домашнего региона — в данном случае Вологодской области. Таково, например, большинство тарифов новой линейки «Включайся!», предложенной «МегаФоном» в мае этого года. Пакеты «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» действуют в поездках по России (1). С тарифом «Включайся! Слушай» (2) можно «возить» по стране мобильный интернет, а с пакетом «Включайся! Говори» — звонить по домашним ценам (3) в поездках по России. Получается, что подключать дополнительные опции не всегда и нужно. Но давайте все-таки разберемся, кому это потребуется и какие опции подойдут для экономии.

Если тариф не предусматривает автоматическое действие в поездках, можно подключить опцию «Будь как дома». Стоимость подключения составляет 30 рублей. При абонентской плате 15 рублей в сутки экономия на всех основных услугах связи получится серьезная — расходы уменьшатся до нескольких раз. Подключить услугу можно самостоятельно — например, набрав на телефоне команду *570# (4).

Если же отдыхающие отправляются принимать солнечные ванны в Крым, нужно подключить специальную опцию, которая так и называется — «Крым». «МегаФон» готов помочь абонентам снизить расходы на связь. Тогда входящие станут бесплатными, исходящие на номера России будут стоить 4 рубля за минуту, а цена интернет-трафика составит 5 рублей за мегабайт. Абонентская плата за опцию «Крым» — 15 рублей в сутки, что «отбивается» всего несколькими минутами разговора с домом по более выгодным ценам. Подключение опции — *105*1037*1#.

И напоследок еще один совет: если самостоятельно выбрать опцию для экономии во время отдыха в России сложно, лучше обратиться к консультантам в ближайший салон «МегаФона». Достаточно будет сказать, какой регион вы планируете посетить и какими услугами связи собираетесь пользоваться — и вам подберут оптимальный вариант. Удачной поездки!

Подробнее об услугах можно узнать на сайте www.megafon.ru и по тел. 8-800-550-05-00.