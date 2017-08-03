В Устюженском районе за взятки будут судить сотрудника ДПС и двух водителей

В Устюженском районе завершено расследование уголовных дел в отношении инспектора ДПС и двух водителей. Они обвиняются в мелком взяточничестве.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, инспектор ДПС брал взятки, находясь на дежурстве на 223 км автодороги «Вологда - Новая Ладога».

Он должен был проверять подлинность маркировочных обозначений транспортных средств, но при этом брал взятки от водителей остановленных им грузовых автомобилей, которые хотели избежать процедуры задержания машины. После этого водители с согласия инспектора ДПС покидали место происшествия.

Так, 28 декабря 2016 года инспектор ДПС получил взятку в размере 10 тысяч рублей от 35-летнего водителя грузового автомобиля из Новосибирска, а 27 января 2017 года 28-летний предприниматель из Бабаевского района передал инспектору ДПС взятку в размере 2 тысячи рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Вологодской области. Уголовные дела в отношении инспектора и водителей направлены в суд.

По результатам проведенной УМВД России по Вологодской области служебной проверки, сотрудник ДПС 23 июня 2017 года был уволен из органов внутренних дел.